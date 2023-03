Villarreal nie będzie prowadził dalszych negocjacji z FC Barceloną Dla FC Barcelony Juan Foyth stał się priorytetem, jeśli chodzi o wzmocnienie prawej strony defensywy. W tym akurat przypadku Duma Katalonii będzie musiała najprawdopodobniej obejść się smakiem, gdyż Villarreal odmawia dalszych negocjacji. Źródło: Sport Sebastian Janus

Juan Foyth of Villarreal CF during the La Liga match between Villarreal CF-Real Madrid CF played at La Ceramica Stadium on December 07, 2023 in Villarreal, Spain. (Photo by Sergio Ruiz / pressinphoto / Sipa USA)) 2023.01.07 Villarreal pilka nozna liga hiszpanska Villarreal CF - Real Madryt Foto pressinphoto/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: Juan Foyth