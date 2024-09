fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktoer Gyoekers na radarze klubów z Premier League

Viktor Gyokeres to w ostatnim czasie jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym. Szwedzki napastnik aktualnie broni barw Sportingu Clube de Portugal. Niemniej nie milkną spekulacje na temat przyszłości 26-latka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Fichajes.net daje do zrozumienia, że dwa kluby z Premier League mają być zdeterminowane na to, aby sfinalizować transfer z udziałem Gyokeresa. Szwed znalazł się na radarze takich ekip jak Chelsea czy Tottenham Hotspur. Oba kluby mają zamiar wzmocnić się klasycznym napastnikiem. Gyokeres od momentu, gdy trafił do ligi portugalskiej błyszczy skutecznością, co nie umknęło uwadze gigantów ligi angielskiej.

Gwiazda wyceniana na ponad 60 milionów euro

Reprezentant Szwecji trafił do Sportingu w lipcu 2023 roku z Coventry City, notując jednocześnie rozwój swoich umiejętności. Fakt, że zawodnik regularnie zdobywa bramki, sprawia, że rośnie kolejka chętnych na transakcję z udziałem Gyeokeresa.

Środkowy napastnik to 22-krotny reprezentant kraju wyceniany na 65 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Jose Alvalade obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii Gyoekeres wystąpił jak na razie w siedmiu spotkaniach. Zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył trzy kluczowe podania. W ekipach z Londynu w przypadku transferu piłkarz mógłby rywalizować o miejsce w składzie na przykład z Nicolasem Jacksonem czy Richarlisonem.

Czytaj więcej: PSG nalega na transfer tej gwiazdy. Luis Enrique chce tego gracza