PSG nalega na transfer tej gwiazdy. Luis Enrique chce tego gracza

PSG zdecydowane na pozyskanie Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium

PSG według najnowszych doniesień medialnych ma plan, aby wzmocnić się w pomocy. Fichajes.net przekonuje, że na liście życzeń giganta Ligue 1 znalazł się Joshua Kimmich z Bayernu Monachium. Zwolennikiem transferu z udziałem reprezentanta Niemiec ma być przede wszystkim trener Luis Enrique.

Do ewentualnej transakcji miałoby dojść latem 2025 roku i Kimmich ma być jednym z priorytetów dla władz PSG na kolejne letnie okno transferowe. Zarząd giganta z Parc des Princes ma uważać zawodnika za kluczowy element wzmocnienia. Tym bardziej że 29-latek może grać nie tylko w środku pola, ale także na prawej obronie. Tym samym zawodnik otwierałby w klubie z Paryża nowe możliwości.

Kimmich trafił do Bayernu w lipcu 2015 roku z VfB Stuttgart. 93-krotny reprezentant Niemiec ma kontrakt ważny z ekipą z Monachium do końca czerwca 2025 roku. W tej kampanii Kimmich wystąpił w pięciu spotkaniach, notując w nich dwie asysty.

Gdyby transakcja z udziałem Niemca doszła do skutku, to w ekipie z Paryża piłkarzy miałby ciekawych rywali do gry. Kimmich o miejsce w składzie mógłby rywalizować między innymi z Vitinhą czy Fabianem Ruizem. Doświadczony niemiecki pomocnik jak dotąd rozegrał 395 meczów w Bayernie, zdobywając w nich 42 bramki. Zawodnik ma też na swoim koncie 106 asyst.

