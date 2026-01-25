Borussia chce zdolnego piłkarza Realu. Powalczy z Arsenalem

11:32, 25. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Borussia Dortmund bacznie monitoruje sytuację Victora Valdepenasa. Chrapkę na sprowadzenie piłkarza Realu Madryt ma także Arsenal - dowiedział się Ekrem Konur.

Victor Valdepenas
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Victor Valdepenas

Victor Valdepenas na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od lat pozostaje wierna swojej charakterystycznej filozofii transferowej, polegającej na sprowadzaniu młodych oraz utalentowanych piłkarzy za rozsądne kwoty, a następnie rozwijaniu ich potencjału i sprzedawaniu z dużym zyskiem. W przeszłości koszulkę ekipy BVB przywdziewali zawodnicy, którzy później stawali się gwiazdami światowego formatu. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Jadon Sancho, Erling Haaland czy Jude Bellingham, którzy właśnie w Dortmundzie wykonali ogromny krok w swoich karierach.

POLECAMY TAKŻE

Villarreal - Real Madryt
Dramat obrońcy Villarrealu. Fatalna kontuzja i koniec sezonu!
Alvaro Arbeloa
Real traktuje ich jako nietykalnych. Giganci obejdą się smakiem
Arne Slot
Arne Slot na wylocie? Liverpool skontaktował się ze znanym trenerem

Jak poinformował Ekrem Konur, niemiecki klub chce przeprowadzić kolejną transakcję w podobnym stylu. Na radar Borussii trafił Victor Valdepenas. 19-letni stoper, mogący występować również na lewej stronie defensywy, na co dzień reprezentuje trzecioligowe rezerwy Realu Madryt. Utalentowany Hiszpan wzbudza zainteresowanie także innych zespołów, a wśród nich wymienia się Arsenal oraz Bayer Leverkusen, co tylko potwierdza jego rosnącą wartość.

Valdepenas jest wychowankiem Rayo Vallecano, a do akademii madryckiego giganta – La Fabriki – trafił w połowie 2018 roku. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii ma już za sobą debiut w pierwszym zespole Realu, choć dotąd rozegrał tylko jeden mecz. W obecnym sezonie pojawił się na boisku w 17 spotkaniach trzeciej ligi, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3 miliony euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.