Borussia chce zdolnego piłkarza Realu. Powalczy z Arsenalem

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Victor Valdepenas

Victor Valdepenas na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od lat pozostaje wierna swojej charakterystycznej filozofii transferowej, polegającej na sprowadzaniu młodych oraz utalentowanych piłkarzy za rozsądne kwoty, a następnie rozwijaniu ich potencjału i sprzedawaniu z dużym zyskiem. W przeszłości koszulkę ekipy BVB przywdziewali zawodnicy, którzy później stawali się gwiazdami światowego formatu. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Jadon Sancho, Erling Haaland czy Jude Bellingham, którzy właśnie w Dortmundzie wykonali ogromny krok w swoich karierach.

Jak poinformował Ekrem Konur, niemiecki klub chce przeprowadzić kolejną transakcję w podobnym stylu. Na radar Borussii trafił Victor Valdepenas. 19-letni stoper, mogący występować również na lewej stronie defensywy, na co dzień reprezentuje trzecioligowe rezerwy Realu Madryt. Utalentowany Hiszpan wzbudza zainteresowanie także innych zespołów, a wśród nich wymienia się Arsenal oraz Bayer Leverkusen, co tylko potwierdza jego rosnącą wartość.

Valdepenas jest wychowankiem Rayo Vallecano, a do akademii madryckiego giganta – La Fabriki – trafił w połowie 2018 roku. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii ma już za sobą debiut w pierwszym zespole Realu, choć dotąd rozegrał tylko jeden mecz. W obecnym sezonie pojawił się na boisku w 17 spotkaniach trzeciej ligi, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3 miliony euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.