Imago / H. Langer Na zdjęciu: Deniz Undav

Deniz Undav może dołączyć do klubu z Niemiec na stałe

VfB Stuttgart ma możliwość wykupu piłkarza za 12 milionów euro

Napastnik może w marcu zadebiutować w reprezentacji Niemiec

Jaka przyszłość czeka Deniza Undava?

VfB Stuttgart jest jedną z rewelacji bieżących rozgrywek Bundesligi. Podopieczni Sebastiana Hoenessa zajmują wysokie 3. miejsce w lidze, a do lidera z Leverkusen tracą tylko 5 punktów. Jednym z kluczowych piłkarzy “Die Schwaben” jest Deniz Undav. Napastnik rozgrywa najlepszy sezon w karierze, co potwierdzają jego statystyki. Do tej pory w 11 meczach strzelił 8 bramek, dzięki czemu znajduje się w piątce najlepszych strzelców ligi.

Dobra forma 27-latka powoduje, że klub ze Stuttgartu poważnie rozważa sprowadzenie go na Mercedes-Benz Stadium na stałe. Undav, póki co jest tylko wypożyczony z Brighton, lecz klub ma możliwość wykupu piłkarza za 12 milionów euro. Sytuację Niemca skomentował na antenie “Sky” dyrektor sportowy klubu – Fabian Wohlgemuth

– Przy stole jest kilka zainteresowanych stron, a my nie mamy tam największego wpływu. Deniz ma kontrakt z Brighton, angielski klub będzie odgrywał kluczową rolę w tym, jak sytuacja się potoczy w przyszłości – powiedział Wohlgemuth.

– Pracujemy nad tym, ale prawdopodobnie minie miesiąc, zanim możliwe będzie sfinalizowanie spraw – dodał.

Kilka tygodni temu niemieckie media obiegła informacja, że Julian Nagelsmann rozważa powołanie Undava do reprezentacji Niemiec na marcowe zgrupowanie. 36-letni trener miał nawet odbyć rozmowę na ten temat z zawodnikiem. Sam piłkarz stanie przed wyborem drużyny narodowej. Ze względu na tureckie obywatelstwo może również występować w barwach reprezentacji Turcji.