Liverpool rozważa transfer reprezentanta Szkocji do lat 21. Według portalu caughtoffside.com skauci The Reds wystawili pozytywne opinie na temat Lennona Millera z Motherwell.

PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Lennon Miller trafił pod lupę klubów Premier League

Liverpool za kadencji nowego trenera, czyli Arne Slota nie poczynił jak dotąd zbyt wielu transferów. Sytuacja ma ulec zmianie w przyszłości, bowiem The Reds coraz bardziej zbliżają się do zmiany pokoleniowej. Już w zimowym oknie transferowym istnieje szansa, że na Anfield Road trafi nowy zawodnik. Uwagę skautów przykuł młody gracz z ligi szkockiej, który występuje w reprezentacji Szkocji do lat 21.

Z informacji portalu caughtoffside.com wynika, że pod obserwacją znalazł się Lennon Miller z Motherwell. Nie tak dawno skauci Liverpoolu obserwowali jego grę na żywo. 18-latek zrobił na przedstawicielach klubu bardzo dobre wrażenie, a raporty na jego temat zebrały pozytywne recenzje. Co więcej, w przeprowadzeniu transakcji nie powinno być większych problemów, gdyż kwota transferu powinna zamknąć się w okolicy 10 milionów euro.

Przeszkodą w sprowadzeniu Millera na Anfield Road z pewnością jest zainteresowanie ze strony innych klubów. O angaż pomocnika stara się również Brighton & Hove Albion. W zespole Mew młody zawodnik na pewno miałby większe szanse na grę. Natomiast jak sugeruje źródło, transfer do Liverpoolu może okazać się kuszącą opcją dla nastoletniego piłkarza.

Lennon Miller zadebiutował w Motherwell w sezonie 2022/2023. Od tego czasu rozegrał w klubie 59 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 8 asyst. Latem przyszłego roku szkocki klub będzie miał ostatnią szansę, aby zarobić na sprzedaży piłkarza, bowiem jego kontrakt wygasa w maju 2026 roku.