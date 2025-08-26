Vardy blisko nowego klubu. Takiego kierunku nikt się nie spodziewał

Jamie Vardy po rozstaniu z Leicester wciąż nie znalazł nowego klubu. Jak donosi Gianluca Di Marzio napastnik może trafić do Serie A. Aktualnie prowadzi zaawansowane rozmowy z Cremonese.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Jamie Vardy może zostać nowym piłkarzem Cremonese

Jamie Vardy przez trzynaście ostatnich lat zapracował na status legendy Leicester City. Na King Power Stadium trafił latem 2012 roku z Fleetwood za nieco ponad milion euro. Przez ponad dekadę rozegrał równo 500 meczów, w których zdobył 200 goli i 71 asyst. W sezonie 2015/2016 poprowadził The Foxes do sensacyjnego triumfu w Premier League, zostając najlepszym piłkarzem w lidze.

Minione rozgrywki Leicester zakończyło na 18. miejscu, przez co nie zapewnili sobie utrzymania. Spadek do Championship wiązał się również z pożegnaniem z żywą legendą klubu. Jamie Vardy nie przedłużył kontraktu i odszedł w poszukiwaniu nowych wyzwań.

Od momentu rozstania minęły prawie dwa miesiące, a 38-latek wciąż pozostaje bez klubu. Taki stan rzeczy ma jednak nie potrwać długo, ponieważ niewykluczone, że lada moment znajdzie nowego pracodawcę. Sensacyjne informacje przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Jego zdaniem Vardy prowadzi zaawansowane negocjacje z beniaminkiem Serie A, Cremonese. Na transfer doświadczonego napastnika liczy zarząd włoskiego zespołu. Warto dodać, że jeśli do niego dojdzie, będzie to pierwszy zagraniczny klub w karierze Anglika.

Cremonese rozpoczęło sezon od sensacji w meczu z Milanem. Podopieczni Davide Nicoli wygrali na San Siro (2:1) po bramkach Federico Baschirotto i Federico Bonazzoliego. W najbliższy piątek (29 sierpnia) zagrają z innym beniaminkiem, Sassuolo.