Edwin van der Sar w rozmowie z „The Sun” zasugerował, że Manchester United powinien rozważyć powrót Antony’ego. Skrzydłowy błyszczał w Betisie, choć wcześniej rozczarował na Old Trafford po transferze za 86 mln funtów.

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Van der Sar broni Antony’ego

Antony został bohaterem zimowego wypożyczenia do Realu Betis, gdzie w zaledwie pięć miesięcy zdobył 14 bramek w 26 meczach. Brazylijczyk odzyskał formę, zyskał uznanie kibiców i powrócił do reprezentacji Brazylii, ale jego przyszłość w Manchesterze United wciąż pozostaje niepewna. Zazwyczaj media informuje w kontekście jego odejścia z klubu.

Skrzydłowy dołączył do Czerwonych Diabłów latem 2022 roku jako jeden z pierwszych transferów Erika ten Haga. Klub zapłacił za niego aż 86 milionów funtów, jednak Antony nie spełnił oczekiwań – w 96 występach zdobył tylko 12 goli i zaliczył 5 asyst. Nie potrafił odnaleźć się ani u Ten Haga, ani u Rubena Amorima i w styczniu został wypożyczony.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Edwin van der Sar, legenda United, uważa, że klub powinien dać mu drugą szansę. – Może Garnacho odejdzie, więc powiedziałbym: przywróćcie Antony’ego – stwierdził były bramkarz w rozmowie z „The Sun”. – Nie wiem, czy to realne, ale uważam, że zasługuje na kolejną próbę.

Choć Van der Sar nie ukrywa sympatii do skrzydłowego, sam zawodnik przyznał niedawno, że w Manchesterze osiągnął emocjonalne dno. – Zwątpiłem w siebie. Byłem bez nadziei, mimo że robiłem wszystko, co mogłem – powiedział Antony.

Pomimo świetnej rundy w Betisie i głosów wsparcia, jak choćby żartobliwego komentarza legendy Joaquina o „porwaniu” Brazylijczyka, powrót na Old Trafford wydaje się mało prawdopodobny. Antony ma kontrakt do 2027 roku, ale wszystko wskazuje na to, że tego lata definitywnie pożegna się z klubem.