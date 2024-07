Dani Olmo notuje znakomite Euro 2024. Hiszpan jest obserwowany przez kilka wielkich klubów i może stać się bohaterem letniego transferu. Fabrizio Romano zdradza, do kiedy obowiązuje korzystna klauzula w kontrakcie 26-latka.

Dani Olmo

Dani Olmo zmieni pracodawcę?

Hiszpania awansowała do finału Euro 2024, a jednym z jej bohaterów w fazie pucharowej turnieju jest Dani Olmo. Ofensywny pomocnik RB Lipsk trafiał do siatki w trzech kolejnych spotkaniach Mistrzostw Europy i walnie przyczynił się do sukcesu La Furia Roja. 26-latek zdobywał bramki w meczach z Gruzją, Niemcami i Francją.

Czy w lecie zawodnik RB Lipsk zmieni klub? Znakomite występy na Euro tylko spotęgowały zainteresowanie większych ekip. Dani Olmo jest łączony z przynajmniej trzema drużynami – Barceloną, Bayernem Monachium i Manchesterem City. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a więc potencjalni nowi pracodawcy Hiszpana muszą liczyć się z konkretnym wydatkiem.

Fabrizo Romano ujawnił, że w umowie pomocnika zawarto klauzulę odejścia. Wynosi ona 60 milionów euro. Jednak obowiązuje tylko do 15 lipca. Ci, którzy rozważają transfer wychowanka Barcelony, mają zaledwie kilka dni na uniknięcie rozmów z RB Lipsk. Po wspomnianej wyżej dacie koniecznością będą negocjacje z obecnym pracodawcą 26-latka.