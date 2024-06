Turecki gigant chce reprezentanta Polski. Rozmowy ruszyły

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Polska - Holandia: Adam Buksa

Napastnik zostanie w Turcji?

Adam Buksa w tym okienku niemal na pewno będzie bohaterem transferu. Reprezentant Polski, który wpisał się na listę strzelców w meczu z Holandią na Euro 2024, ma ważny kontrakt z RC Lens. Jednak niewiele wskazuje na to, by pozostał we Francji. Ekipa Stade Félix-Bollaert jest otwarta na sprzedaż 27-latka.

Wychowanek Wisły Kraków poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu do Antalyaspor, w którego barwach zdobył 16 bramek w 33 spotkaniach tureckiej Super Lig. Coraz więcej wskazuje na to, że Buksa pozostanie w tej lidze. Tomasz Hatta (iGol) na portalu X podał informację o potencjalnym nowym pracodawcy lewonożnego snajpera.

Zgodnie z doniesieniami konta iyi ki Beşiktaş var, które cytuje Okana Koça, Besiktas rozpoczął rozmowy z Buksą w sprawie jego przenosin na Vodafone Park. Portal Transfermarkt wycenia 17-krotnego reprezentanta naszego kraju na sześć milionów euro, ale wydaje się, że cena za jego kartę zawodniczą może przekroczyć dziesięć mln.

