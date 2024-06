fot. Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski głównym celem Fenerbahce

Robert Lewandowski ma już za sobą Euro 2024, w którego trakcie zdobył jedną bramkę. Jednocześnie zawodnik może się już skupić na urlopie po wyczerpującym sezonie. Tymczasem nie brakuje doniesień na temat przyszłości zawodnika. Serwis Sportal.it podał, że Fenerbahce zaczęło działania w sprawie transferu z udziałem reprezentanta Polski.

Włoskie źródło jest zatem kolejnym po Fotomac, które sugeruje, że gigant ligi tureckiej jest zainteresowany Lewandowskim. Fenerbahce ma zamiar spróbować pozyskać Polaka, wsłuchując się w prośby trenera Jose Mourinho, który miał złożyć wniosek o to, aby klub spróbował sfinalizować transfer z udziałem Lewego.

Lewandowski wymarzonym napastnikiem dla Mourinho

Były trener Romy nie ukrywa tego, że chce mieć klubie napastnika światowej klasy. Celem numer jeden ma być zawodnik reprezentacji Polski. Mourinho miał poprosić władze klubu o podjęcie próby w sprawie pozyskania Lewandowskiego. Portugalczyk jednocześnie zdaje sobie sprawę, że sfinalizowanie tego typu transakcji będzie bardzo skomplikowane. Mimo wszystko Fenerbahce zamierza spróbować podołać wyzwaniu.

Doświadczony napastnik jest szczęśliwy w Barcelonie. Mimo że Katalończycy zmagają się z różnymi kłopotami na płaszczyźnie finansowej. Według informacji z hiszpańskich źródeł na dzisiaj nikt w Barcelonie nie rozważa jednak sprzedaży Lewandowskiego.

Biorąc natomiast pod uwagę to, że pensja polskiego piłkarza w hiszpańskim klubie rocznie wynosi 32 miliony euro według medialnych informacji, to niewykluczone, że w końcu to wpłynie na zmianę decyzji klubowych sterników. Lewandowski trafił do ekipy z Camp Nou w lipcu 2022 roku za 45 milionów euro. W ostatniej kampanii wystąpił w 45 spotkaniach, zdobywając w nich 26 bramek. Na koncie zawodnika znalazło się też dziewięć asyst. Aktualna wartość wynosi 15 milionów euro.

