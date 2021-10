Menedżer Chelsea Thomas Tuchel próbował rozwiać spekulacje na temat transferu Erlinga Haalanda. Niemiecki szkoleniowiec stwierdził, że “wpadł w pułapkę” żartując z perspektywy możliwego partnerowania Romelu Lukaku w ataku Chelsea przez napastnika Borussii Dortmund.

Thomas Tuchel tłumaczy się ze swoich ostatnich słów dotyczących możliwego transferu Erlinga Haalanda do Chelsea

Niemiecki szkoleniowiec stwierdził, że został źle zrozumiany

Tuchel przyznał również, że świetna forma prezentowana przez Haalanda w Bundeslidze nie musi oznaczać, że podobnie byłoby na boiskach Premier League

Tuchel źle zrozumiany

48-letni trener, któremu w tym tygodniu przyznała została nagroda dla Trenera Roku, potwierdził, że Chelsea rozważała pozyskanie latem Erlinga Haalanda i nie miałby problemu z wkomponowaniem go do ataku obok Romelu Lukaku.

Słowa Tuchela miały wywołać wściekłość w biurach Borussii Dortmund, która wydaje się być pogodzona z odejściem Norwega po zakończeniu sezonu. W umowie Haalanda z niemieckim klubem znajduje się bowiem klauzula umożliwiająca mu transfer za zaledwie 75 milionów euro, a wśród klubów zainteresowanych jego sprowadzeniem wymienia się także Bayern Monachium, Real Madryt i Manchester City.

– Wpadłem w pułapkę. Dostałem nagrodę w Niemczech. Dostałem nagrodę od gazety i zostałem zapytany o jakiegoś zawodnika. Normalnie nigdy nie mówię o innych zawodnikach, po prostu nigdy tego nie robię. Potem trochę mniej lub bardziej sobie pożartowaliśmy. Ja robiłem sobie z tego żarty, byłem miłym gościem i odpowiadałem na pytanie zamiast stwierdzić: “nie, nie chcę na nie odpowiadać”. Odebrałem nagrodę i zażartowałem, a wyszła tego sytuacja, jakbyśmy złożyli ofertę – powiedział Tuchel, cytowany przez ESPN.

Inna liga, inne warunki

Haaland do tej pory rozegrał w zespole Borussii Dortmund 69 spotkań, zdobywając w nich aż 70 bramek. Świetna forma prezentowana w Bundeslidze zdaniem Tuchela nie musi jednak oznaczać, że piłkarz równie dobrze będzie spisywał się np. w Premier League.

– To ciekawe, że my, jako niemiecki personel, stajemy się bardzo pokorni, gdy widzimy różnicę w wydajności w Bundeslidze i o ile trudniej jest notować te same liczby w Premier League – powiedział Tuchel. – To jest zresztą ważne pytanie przy każdym transferze. Czy dany zawodnik, który sprawdza się w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech lub na odwrót Anglii, sprawdzi się także w innym kraju, innej kulturze, w innym zespole czy w innym stylu? To jest dla mnie jedno z największych pytań.

– Możesz ich scoutować na poziomie fizycznym, mentalnym, przeprowadzać testu i obserwować jak się zachowują. W mediach społecznościowych pozwalają ci obserwować ich życie, więc wiesz prawie wszystko, z wyjątkiem faktu, co oznaczają twoje występy w klubie A w kraju B, a jak to będzie wyglądać dla twojego klubu C w kraju D? – mówił Tuchel.

– Każdy piłkarz jest inny, więc nie da się tego uogólnić, ale wydaje mi się, że mamy tutaj najbardziej wymagającą ligę. Jesteście dumni, że w Anglii jest taka liga i oczywiście powinniście być. To wielka frajda ją oglądać i być może jeszcze większa pracować w nie. To to już jest – dodał.

Zobacz także: Tuchel rozdrażnił szefów BVB słowami nt. Haalanda