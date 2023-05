fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Bayern Monachium szuka odpowiedniego wzmocnienia środka pola

Thomas Tuchel widzi w swoim zespole miejsce dla Declana Rice’a

Bawarczycy spodziewają się trudnych i skomplikowanych negocjacji

Bawarczycy wygrają rywalizację z angielskimi gigantami?

Declan Rice jest zdecydowany, aby tego lata postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i dołączyć do klubu z czołówki. West Ham United ma świadomość, że nie zatrzyma już swojej gwiazdy, natomiast chce na tym rozstaniu zarobić wielkie pieniądze.

Reprezentant Anglii generuje duże zainteresowanie. Poważne prace nad transferem od pewnego czasu prowadzi Arsenal, który traktowany jest w roli faworyta do pozyskania go. Odpuścić nie zamierza z kolei Bayern Monachium. Thomas Tuchel jest zauroczony umiejętnościami pomocnika i widzi go jako idealnego partnera dla Joshuy Kimmicha.

Bawarczycy mają być gotowi do poświęceń, w tym nawet rozstania z Leonem Goretzką. Uważa się, że transfer Rice’a mógłby wynieść ponad 70 milionów funtów.

Włodarze Bayernu mają za sobą pierwsze rozmowy z przedstawicielami piłkarza. Uczestniczył w nich sam Tuchel, który chce przekonać ich do swojego projektu.

Zobacz również: Man City pokrzyżuje plany The Reds? Gwiazdor Brighton rozchwytywany