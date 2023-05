Alexis Mac Allister opuści latem szeregi Brighton. Dotychczas faworytem do pozyskania mistrza świata był Liverpool. Teraz do walki włącza się Manchester City, który zamierza pokrzyżować plany ligowym rywalom.

Alexis Mac Allister zostanie latem bohaterem dużego transferu

Nad ściągnięciem pomocnika Brighton nieustannie pracuje Liverpool

Manchester City zamierza pokrzyżować plany The Reds

Kto wygra zaciętą rywalizację o mistrza świata?

Alexis Mac Allister rozgrywa fantastyczny sezon i prowadzi Brighton do zakwalifikowania się do europejskich pucharów. Menedżer klubu Roberto De Zerbi ma świadomość, że po tak udanej kampanii pożegnanie z największymi gwiazdami jest nieuniknione. W grupie piłkarzy typowanej do odejścia z Mew jest właśnie argentyński pomocnik.

Do tej pory faworytem do pozyskania mistrza świata był Liverpool, który miał nawet dojść z nim do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu. Te doniesienia zostały zdementowane, natomiast prace nad przekonaniem go do przeprowadzki na Anfield wciąż trwają.

The Reds mogą natomiast napotkać problem w postaci konkurencji z najwyższej półki. Do negocjacji zamierza bowiem włączyć się Manchester City, który upatrzył sobie w Mac Allisterze idealne wzmocnienie. Niewykluczone, że reprezentant Argentyny ma być docelowo następcą Ilkaya Gundogana, któremu po sezonie wygasa kontrakt. Pep Guardiola pragnie zatrzymać Niemca, lecz ma on kuszącą propozycję z FC Barcelony.

🚨 Manchester City are ready to go head-to-head with Liverpool in the race to sign Alexis Mac Allister.



(Source: @DiscoMirror) pic.twitter.com/Lwi4gNrgDW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 22, 2023

