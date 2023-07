Trzy kluby zainteresowane transferem Verrattiego

IMAGO/ Joly Victor Na zdjęciu: Marco Verratti

Marco Verratti może odejść z PSG

Włochem interesują się trzy zespoły

Atletico Madryt rozpoczęło rozmowy z Paryżanami

Verratti zamieni Paryż na Madryt?

Marco Verratti miał wyrazić chęć zakończenia trwającej 11 lat przygody z Paris Saint-Germain. Środkowy pomocnik od 2012 roku reprezentuje barwy ekipy ze stolicy Francji i wiele wskazuje na to, że już ma za sobą ostatni sezon spędzony na Parc des Princes.

Kto interesuje się pozyskaniem Włocha? Wychowanek Pescary znalazł się na celowniku przynajmniej trzech ekip – Atletico Madryt, Liverpoolu i Al-Hilal. Zgodnie z doniesieniami L’Equipe to Rojiblancos są najbardziej zdeterminowani by przekonać 30-latka do transferu.

Madrytczycy mieli rozpocząć rozmowy z PSG, ale na razie nie złożyli oficjalnej oferty. Paryżanie mają wyceniać swojego piłkarza na około 80 milionów euro, jednak trudno przypuszczać, by Los Colchoneros wyłożyli taką sumę.