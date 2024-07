Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Julian Alvarez odrzucił ofertę nowego kontraktu, chce odejść z Man City

Manchester City w poprzednim sezonie po raz czwarty z rzędu wygrał rozgrywki Premier League. The Citiziens na krajowym podwórku nie mają sobie równych, a w ofensywie prym wiedzie duet fantastycznych napastników, czyli Erling Haaland i Julian Alvarez.

Nieoczekiwanie jeden z dwóch snajperów poprosił Manchester City o natychmiastowy transfer. Według portalu El Chiringuito Julian Alvarez nie zaakceptował oferty nowego czteroletniego kontraktu, po czym zażądał ustalenia za niego logicznej i odpowiedniej ceny wywoławczej, tak, aby mógł latem opuścić szeregi zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że reprezentant Argentyny dopiero co w 2022 roku dołączył do The Citiziens i ma ważną umowę do czerwca 2028 roku. Do tej pory nic nie wskazywało na to, aby Alvarez myślał o opuszczeniu Etihad Stadium. Medialne doniesienia wskazują na to, że Man City zgodzi się sprzedać piłkarza za co najmniej 70 milionów funtów. W przeszłości władze klubu odrzuciły ofertę Atletico Madryt, które chciało pozyskać 24-letniego napastnika.

Julian Alvarez do Manchesteru City trafił w 2022 roku z River Plate za 21,4 milionów euro. Od tego momentu rozegrał w koszulce The Citiziens 103 mecze, w których strzelił 36 goli i zaliczył 18 asyst. Podczas pobytu w Anglii wygrał m.in. Premier League, Ligę Mistrzów, Puchar Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata czy Superpuchar Europy.