Trippier odejdzie z Newcastle? Chce go wielki klub Serie A

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kieran Trippier

Trippier łączony z AC Milan

AC Milan dość przeciętnie rozpoczął sezon 2024/2025. Wicemistrzowie Włoch z zeszłego sezonu pod wodzą nowego trenera Paulo Fonseki po 14. kolejkach zajmują 7. miejsce w tabeli Serie A, czyli poza strefą europejskich pucharów. Klub chciałby poprawić swoje wyniki, dlatego rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu nowych zawodników.

Jednym z priorytetów transferowych Milanu jest pozycja prawego obrońcy. Po kontuzji więzadła krzyżowego Alessandro Florenziego klub poszukuje wzmocnienia na zimowe okienko transferowe. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do wzmocnienia tej pozycji jest Kieran Trippier, prawy obrońca Newcastle United.

34-letni Anglik jest już bardzo doświadczonym zawodnikiem. Zeszłego lata był bliski odejścia ze Srok, ale ostatecznie zdecydował się pozostać w klubie. Jego kontrakt wygasa w 2026 roku, a Trippier nie chce go przedłużyć. Newcastle nie chce dopuścić do jego odejścia za darmo i chciałoby go sprzedać już w styczniowym okienku transferowym.

AC Milan ceni doświadczenie Trippiera, jego umiejętności techniczne oraz ofensywny styl gry. Choć na razie nie doszło do oficjalnych rozmów, Rossoneri uważnie monitorują sytuację prawego obrońcy i rozważają jego sprowadzenie.

Trippier w obecnym sezonie zagrał w dziewięciu spotkaniach. Na boisku przebywał łącznie 401 minut.

