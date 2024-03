Adama Traore nie radzi sobie dobrze, odkąd latem dołączył do Fulham FC. Według Ekrema Konura, wychowanek FC Barcelony nie musi się jednak martwić o brak ofert. Jeżeli po sezonie zdecyduje się opuścić Premier League, ma do wyboru kilka kierunków – w tym powrót do ojczystej Hiszpanii.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Adama Traore

Adama Traore nie ma powodów do zadowolenia, odkąd latem dołączył do Fulham FC

Według Ekrema Konura, Hiszpan może po sezonie opuścić nie tylko dotychczasowy klub, ale i całą Premier League

28-latek może liczyć na oferty z Hiszpanii, Włoch i Arabii Saudyjskiej

Nadchodzi koniec Traore w Premier League? Możliwy powrót do ojczyzny

Adama Traore przez lata gry w Premier League dał się poznać jako bardzo szybki skrzydłowy, dysponujący niespotykaną siłą fizyczną. To wystarczało, by przez niemal dekadę z powodzeniem istnieć na angielskich boiskach.

Ubiegłego lata ośmiokrotny reprezentant Hiszpanii zakończył swoją przygodę z Wolverhampton Wanderers. Jako wolny agent podpisał dwuletnią umowę z Fulham FC. Początek kariery na Craven Cottage odbiega jednak od wyobrażeń 28-latka. Ma wielkie problemy z wywalczeniem sobie miejsca w wyjściowym składzie, przez co nasiliły się spekulacje o możliwym szybkim odejściu z nowej drużyny.

Nie wiadomo jeszcze, co na te plany sami londyńczycy. Znany dziennikarz, Ekrem Konur, podkreśla jednak, że Traore nie musi martwić się o brak ofert. Gracz, który w swojej ojczyźnie zadebiutował dopiero w styczniu 2022 roku podczas wypożyczenia do FC Barcelony, może liczyć na powrót do La Ligi. Do tego interesują się nim zespoły z Serie A i Arabii Saudyjskiej.

Traore rozegrał w tym sezonie zaledwie osiem spotkań na wszystkich frontach. Udało mu się zanotować jedną asystę w Premier League.

Czytaj więcej: Rozmowy ruszyły. Bayern otrzymał pierwszą ofertę za Daviesa.