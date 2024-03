IMAGO / Michal Fajt Na zdjęciu: Alphonso Davies

Real z ofertą za Daviesa. Bayern nie jest pod wrażeniem

Wszystko wskazuje na to, że Real Madryt dokona latem iście galaktycznych wzmocnień. Priorytetem klubu jest zapewnienie sobie usług Kyliana Mbappe. Królewscy nie zapominają jednak bynajmniej o innych palących problemach kadrowych. Od wielu tygodni media donoszą już o negocjacjach Hiszpanów z Alphonso Daviesem. Są wręcz pewne, że reprezentant Kanady doszedł już z nowym pracodawcą do porozumienia w sprawie indywidualnych warunków.

To oznacza, że Los Blancos pozostał ostatni, ale i najtrudniejszy, etap. Muszą przekonać Bayern Monachium do sprzedania swojej gwiazdy. Kataloński El Nacional – a za nim niemiecki Sport – informują, że Real niedawno złożył pierwszą ofertę za 23-latka. Rzecz jasna, jako, że to początek negocjacji, propozycja nie odpowiada wartości rynkowej piłkarza. Wyniosła bowiem 35 milionów euro. Podobno Bawarczycy zareagowali na nią gniewem, oczekują za swojego podopiecznego dwukrotności tej kwoty. Z kolei Królewscy nie chcą płacić więcej, niż 50 milionów euro za piłkarza z zaledwie rocznym kontraktem. Dalszy etap negocjacji z pewnością będzie niełatwy.

Davies rozegrał w tym sezonie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

