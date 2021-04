Kylian Mbappe i jego przyszłość to temat ostatnich doniesień mediów. Według zwykle dobrze poinformowanego w sprawach transferowych dziennikarza Josepa Pedreroli sprawa jest przesądzona i Francuz w kolejnej kampanii nie będzie już bronił barw Paris Saint-Germain. Mistrz świata z 2018 roku ma dołączyć do Realu Madryt.

Transfer wart krocie

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z aktualnymi mistrzami Francji do końca czerwca 2022 roku. Jak na razie na przedłużył umowy z PSG. Fakt ten pozwala przypuszczać, że zawodnik ma już konkretny plan na przyszłość. Tymczasem ceniony żurnalista ostatnio ponownie zakomunikował, że młody piłkarz zamieni ligę francuską na La Liga.

– Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt, chociaż w klubie nie będzie już Zinedine’a Zidane’a. Zawodnik na pewno nie przedłuży obecnej umowy z PSG, licząc jednocześnie, że francuski klub ustali rozsądną cenę za niego – mówił Josep Pedrerola w programie ElChiringuito.

🚨"MBAPPÉ jugará en el Real MADRID la temporada que viene".



🚨"NO va a aceptar la RENOVACIÓN y confía en que el PSG ponga un precio lógico".



💣@jpedrerol reafirma su EXCLUSIVA del 7 de abril en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/cKRJIgBA0O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 12, 2021

Koniec jednego etapu, początkiem nowego

Mbappe dołączył do PSG z Monaco w 2017 roku. Zawodnik najpierw trafił do stołecznej ekipy na wypożyczenie, a następnie został wykupiony przez Paris Saint-Germain. Łącznie suma transakcji wyniosła 180 milionów euro. Piłkarz stał się jednocześnie drugim najdroższym zawodnikiem w historii, ustępując pola tylko Neymarowi. Brazylijczyk dołączył do ekipy ze stolicy Francji za ponad 220 milionów euro z Barcelony.

W trakcie trwającej kampanii reprezentant Francji wystąpił łącznie w 39 spotkaniach, w którzych strzelił 33 gole i zanotował 10 asyst. Łącznie w szeregach PSG piłkarz wystąpił w 163 meczach, zdobywając w nich 60 bramek.