Informacje o zainteresowaniu West Hamu United pozyskaniem nowego bramkarza znajdują potwierdzenie w kolejnych medialnych doniesieniach. Jak informuje Sky Sports Młoty prowadzą rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie pozyskania Alphonse’a Areoli.

Starania West Hamu United w sprawie pozyskania Alphonse’a Areoli nabierają tempa

Londyński klub prowadzi rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie wypożyczenia 28-letniego francuskiego bramkarza

Rywalem Areoli do miejsca w składzie w londyńskim klubie będzie Łukasz Fabiański

Areola nowym rywalem Fabiańskiego?

Już w ubiegłym tygodniu Daily Mail informowało, że Areola znalazł się w kręgu zainteresowań londyńskiego klubu. Teraz okazuje się, że rozmowy w sprawie transferu 28-letniego bramkarza są już prowadzone. Jak informuje Sky Sports West Ham United jest już kontakcie z władzami PSG, a rozmowy dotyczą rocznego wypożyczenia z opcją definitywnego transferu.

Areola już w poprzednim sezonie pokazał się z dobrej strony na boiskach Premier League. Występował wówczas na zasadzie wypożyczenia w Fulham. Teraz wszystko wskazuje na to, że szybko wróci do Anglii. Tym bardziej, że nie ma raczej przyszłości w klubie z Parc des Princes. W hierarchii bramkarzy we francuskim klubie znajduje się za Keylorem Navasem i Sergio Rico, a jego sytuacja będzie jeszcze gorsza, gdy PSG sfinalizuje zapowiadany transfer Gianluigiego Donnarummy.

Jeżeli Areola przeniesie się do West Hamu to jego głównym rywalem w walce o miejsce w podstawowym składzie będzie Łukasz Fabiański. 36-letni reprezentant Polski w ostatnich trzech sezonach był pewnym punktem swojego zespołu, rozgrywając w jego barwach 98 spotkań w Premier League.

Areola, który na swoim koncie ma występy także w takich klubach jak RC Lens, SC Bastia, Villarreal CF i Real Madryt, w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań w Premier League.

Zobacz także: Kounde odrzucił ofertę klubu z Premier League