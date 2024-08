Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Merino Hiszpania

We wczorajszych doniesieniach mogliśmy poczytać między innymi o transferach Manchesteru United, który jest o krok od sprzedaży Aarona Wan-Bissaki do West Hamu. W jego miejsce ma też od razu ściągnąć Noussaira Mazraoui. W Hiszpanii dalej trwa saga z transferem Nico Williamsa do FC Barcelony. Z kolei Real Madryt może skusić się na sprzedaż Ardy Guelera. Sprawdzamy co przyniosą dzisiejsze doniesienia transferowych ekspertów.

Transfery na żywo – czwartek 1 sierpnia 2024