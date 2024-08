Arsenal powoli rozpędza się na rynku transferowym. Po sprowadzeniu obrońcy Mikel Arteta chce wzmocnić środek pola. Jak podał Matteo Moretto blisko przeprowadzki do Londynu jest Mikel Merino.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal coraz bliżej transferu Mikela Merino, finalizacja kwestią czasu

Arsenal coraz śmielej poczyna sobie na rynku transferowym podczas letniego okna. Choć przez pierwsze tygodnie na Emirates Stadium brakowało jakichkolwiek ruchów, tak władze klubu postanowiły wynagrodzić kibicom ten fakt, przeprowadzając jeden z hitów transferowych tego lata. Do zespołu Mikela Artety dołączył rewelacyjny obrońca z Włoch – Riccardo Calafiori. Jak się okazuje, w najbliższym czasie fani Kanonierów mogą się spodziewać następnych zawodników, którzy ubiorą po raz pierwszy koszulkę The Gunners.

Nie jest tajemnicą, że Arsenal zainteresowany jest transferem Mikela Merino. Przedstawiciele angielskiego klubu od dawna prowadzą rozmowy z Realem Sociedad w kwestii ceny pomocnika. Z informacji przekazanych przez Matteo Moretto wynika, że porozumienie pomiędzy obiema drużynami jest coraz bliżej. Kanonierzy zaoferowali 30 milionów euro plus premie, co sprostało wymaganiom hiszpańskiego klubu. Sam piłkarz już wcześniej dał zielone światło na transfer do Anglii.

Mikel Merino miał dość pracowite lato, bowiem zamiast na wakacjach spędził je na Mistrzostwach Europy 2024. Wraz z Hiszpanią dotarł aż do finału. W decydującym meczu La Furia Roja wygrała (2:1) i po dwunastu latach odzyskała tytuł Mistrza Europy.

Hiszpański piłkarz w poprzednim sezonie rozegrał dla Realu Sociedad 45 spotkań. Zdobył w nich 8 bramek i zaliczył 5 asyst. W zespole z Kraju Basków gra od lipca 2018 roku, gdy wrócił do Hiszpanii po pobycie w Anglii i Newcastle.