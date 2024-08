Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen - trener Lecha Poznań

Daniel Hakans zaprezentowany w Lechu Poznań

Lech Poznań za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Daniela Hakansa z Valerengi. Skrzydłowy po pozytywnym przejściu testów medycznych podpisał z nowym pracodawcą czteroletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

– Jestem bardzo podekscytowany tym, że dołączam do Lecha Poznań. Już wcześniej wiedziałem, że to bardzo duży klub i nie mogę się doczekać debiutu. Moim pierwszym celem po dołączeniu do drużyny jest poznanie jak najszybciej tego, w jaki sposób gramy i zrobienie wszystkiego, by swoimi występami pomóc zespołowi – powiedział Daniel Hakans, cytowany przez klubowe media.

Już oficjalnie – Daniel Håkans został zawodnikiem Lecha Poznań 🚂 #NowyWTalii pic.twitter.com/c2PqlhRu5g — Lech Poznań (@LechPoznan) August 1, 2024

Ośmiokrotny reprezentant Finlandii ma 23 lata i występuje na pozycji prawego napastnika. Mierzący 178 centymetrów wzrostu skrzydłowy od lutego 2023 roku występował w norweskiej drużynie, Valerenga Fotball. Bilans ofensywnego zawodnika w tej ekipie to 37 meczów, 11 bramek i 8 asyst.

Trener Kolejorza – Niels Frederiksen – otrzymał zatem trzecie wzmocnienie tego lata. Przypomnijmy, że wcześniej na Bułgarską przenieśli się również Alex Douglas (środkowy obrońca) oraz Bryan Fiabema (środkowy napastnik). Drużynę opuścił natomiast Kristoffer Velde.

Warto dodać, że Duma Wielkopolski zaliczyła wpadkę w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy, niespodziewanie przegrywając 1:2 z Widzewem Łódź.