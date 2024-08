Scott McTominay po latach spędzonych na Old Trafford może opuścić Manchester United. Jak przekazał Fabrizio Romano Czerwone Diabły otrzymały za pomocnika ofertę z Fulham.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Fulham oferuje ponad 20 mln za McTominaya, Man United chce 30 mln funtów

Manchester United przez lata stawiał na wychowanków klubowej akademii. Wśród nich można wymienić takich piłkarzy jak Paul Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood czy Dean Henderson. Do tego grona należy również reprezentant Szkocji – Scott McTominay.

Środkowy pomocnik trafił do zespołu Czerwonych Diabłów w 2002 roku. Urodzony w Lancaster zawodnik przeszedł przez wszystkie piony młodzieżowe, aż w sezonie 2016/2017 po raz pierwszy zagrał w oficjalnym meczu seniorskiej drużyny. Od tego momentu 27-letni piłkarz odgrywał coraz większą rolę w klubie u kolejnych menadżerów. W ostatniej kampanii był jednym z najskuteczniejszych strzelców drużyny Erika ten Haga. Jednak wiele wskazuje na to, że historia McTominaya w Manchesterze United powoli dobiega końca.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Czerwone Diabły są gotowe rozważyć sprzedaż piłkarza. Kwota, która zadowoli włodarzy w przypadku odejścia Szkota to ok. 30 milionów funtów. Od dłuższego czasu wychowanek Manchesteru znajduje się pod lupą Fulham. Wieśniacy w przeszłości złożyli ofertę za gracza, lecz została ona odrzucona. Tym razem podnieśli sumę i wysłali nową propozycję zbliżoną do wyceny szkockiego piłkarza. Włoski dziennikarz uważa, że opiewa ona na ponad 20 milionów funtów.

Póki co nie wiadomo czy Manchester United zdecyduje się przyjąć ofertę Fulham. Gdyby tak się stało, to Scott McTominay opuści klub, w którym się wychował po dwudziestu dwóch latach gry w zespołach młodzieżowych, juniorskich i seniorskich. Łącznie piłkarz w koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał 252 spotkania, w których zdobył 29 goli i zanotował 8 asyst.