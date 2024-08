Felix i Cancelo daleko na liście priorytetów. FC Barcelona nie chce płacić za transfery

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix, Joao Cancelo

Barcelona woli przeznaczyć duże kwoty na innych zawodników

FC Barcelona nadal ma na uwadze Joao Cancelo jako ważne ogniwo do wzmocnienia pozycji prawego obrońcy. Z kolei Joao Felix mógłby być rozwiązaniem rezerwowym, jeśli nie dojdzie do transferu Nico Williamsa. Pomimo plotek, że Blaugrana osiągnęła porozumienie z Manchesterem City w sprawie wypożyczenia Cancelo za 7 milionów euro z obowiązkowym wykupem za 18 milionów euro, “Mundo Deportivo” donosi, że te informacje są nieprawdziwe. Barcelona nie zamierza wydawać żadnych kwot na transfery Cancelo ani Felixa tego lata. Planem jest pozyskanie ich jedynie na zasadzie prostych wypożyczeń, bez opłat transferowych, ale z pokryciem ich wynagrodzeń w nadchodzącym sezonie.

Joao Cancelo pozostaje kluczowym celem Barcelony na pozycję prawego obrońcy. Hansi Flick dał zielone światło na jego pozyskanie, a sam Cancelo również jest chętny na przeprowadzkę do Barcelony. Jednak Manchester City dąży do transferu definitywnego, co powoduje impas w negocjacjach.

Jeśli chodzi o Joao Felixa to 24-letni napastnik nie jest już priorytetem dla Barcelony. Klub skoncentrował się teraz na próbie pozyskania Nico Williamsa i Daniego Olmo. Felix mógłby jednak stać się opcją rezerwową, jeśli transfer Williamsa nie dojdzie do skutku. W takim scenariuszu Barcelona rozważałaby jego wypożyczenie na kolejny sezon. Wiele wskazuje, jednak na to, że transfery Felixa i Cancelo mogą zostać zrealizowane dopiero w końcowej fazie okienka transferowego.

