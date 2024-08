Najdroższy zawodnik w historii Atalanty odchodzi. Zagra w Bundeslidze

El Bilal Toure, który jest najdroższym zawodnikiem w historii Atalanty, jest bliski przeprowadzki do niemieckiego VfB Stuttgart zaledwie rok po swoim przybyciu do Serie A. 22-letni napastnik porozumiał się już w sprawie warunków indywidualnego kontraktu z klubem Bundesligi.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: El Bilal Toure

El Bilal Toure bliski transferu do Vfb Stuttgart

Zgodnie z doniesieniami “Footmercato”, El Bilal Toure zgodził się na warunki indywidualnego kontraktu z VfB Stuttgart, jednak oba kluby muszą jeszcze uzgodnić szczegóły transferu. Niemiecki zespół pilnie potrzebuje nowego napastnika po tym, jak ich dotychczasowy gwiazdor, Serhou Guirassy, przeniósł się do Borussii Dortmund.

Toure dołączył do Atalanty z Almerii latem ubiegłego roku, w rekordowym dla klubu transferze o wartości 30 milionów euro. Był to największe wydatek w historii Atalanty, co miało wzmocnić atak drużyny w Serie A. Niestety, tuż po przybyciu do Włoch Toure doznał poważnej kontuzji ścięgna udowego, która wykluczyła go z gry na pierwszą połowę sezonu 2023-24. Po powrocie do zdrowia napotkał jednak trudności z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowym składzie, ustępując miejsca Gianluce Scamacce.

Pomimo trudnego startu, Toure zadebiutował w Atalancie w lutym, strzelając bramkę w meczu wygranym 4:1 przeciwko Genoi. W sumie w poprzednim sezonie wystąpił w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym w finale Ligi Europy przeciwko Bayerowi Leverkusen, gdzie Atalanta triumfowała 3:0.

Dla Toure transfer do VfB Stuttgart to szansa na rozpoczęcie nowego rozdziału w karierze. Klub z Bundesligi oferuje młodemu napastnikowi możliwość regularnej gry oraz udziału w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Stuttgart, mając na uwadze swoje ambicje w Europie, liczy na wzmocnienie siły ataku dzięki pozyskaniu tak utalentowanego zawodnika.

