Transfer nieunikniony? Juventus wycenił gwiazdę

Juventus wygląda na to, że wkrótce straci jedną ze swoich największych gwiazdy. Dziennikarz Romeo Agresti przekazał na platformie X, że klub z Turynu wycenił Federico Chiesę.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Federico Chiesa może w tym oknie transferowym opuścić Juventus

Juventus jest w trakcie budowania kadry na nową kampanię. Stara Dama finalnie będzie rywalizowała w kolejnym sezonie nie tylko w Serie A i Pucharze Włoch, ale też w Lidze Mistrzów. Tymczasem według wieści dziennikarza Romeo Agrestiego wkrótce z klubem może pożegnać się Federico Chiesa.

Znany insider przekazał, że Juventus wycenił reprezentanta Włoch na 30 milionów euro. Jednocześnie piłkarz miał otrzymać zielone światło na transfer, gdy nie znajduje się w planach Thiago Motty na budowę drużyny.

Chiesa ma za sobą sezon, w którym wystąpił w 33 spotkaniach Serie A. Zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył też dwa kluczowe podania. Włoski skrzydłowy trafił do Juve z Fiorentiny w lipcu 2022 roku. Zawodnik to zresztą wychowanek Fioletowych, który do pierwszej drużyny Fiorentiny trafił latem 2016 roku. Chiesa jak na razie ma na swoim koncie 235 występów w Serie A. Ponadto zaliczył 23 występy w Coppa Italia i 13 spotkań w Lidze Mistrzów.

Ostatnio reprezentant Włoch jest najczęściej łączony z przeprowadzką do Romy. Jeśli transfer stanie się faktem, to Chiesa obierze podobną drogę, jak swego czasu Paulo Dybala. Rynkowa wartość włoskiego piłkarza wynosi 35 milionów euro.

