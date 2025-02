Tottenham zainteresowany młodą gwiazdą rywali. Obserwują go duże kluby

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Tottenham chce wzmocnić pomoc

Klub z północnego Londynu po zakończeniu sezonu może spróbować sprowadzić 21-letniego reprezentanta Anglii. Wharton był już wcześniej łączony z Arsenalem i Liverpoolem, a teraz do wyścigu oprócz Tottenhamu może dołączyć również Manchester City.

Młody pomocnik jest jednym z najbardziej obiecujących zawodników Premier League i mógłby okazać się doskonałym wzmocnieniem dla Tottenhamu. Spurs potrzebują większej jakości w środkowej strefie boiska. Zawodnik rozegrał 25 spotkań w Premier League, więc ma już pewne doświadczenie w angielskiej elicie.

Pomocnik dołączył do Crystal Palace z Blackburn w styczniu 2024 roku, dlatego nie jest pewne, czy klub będzie skłonny go sprzedać. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku. Jeśli Tottenham będzie chciał go pozyskać, może być zmuszony do zapłacenia wysokiej kwoty. Według portalu Transfermarkt jest wyceniany na ponad 30 milionów euro.

Wharton jest młodym talentem, który pod okiem odpowiedniego trenera może stać się kluczowym zawodnikiem na lata.

Tottenham może być atrakcyjną opcją dla 21-latka. Jednak osiągnięcie porozumienia z Crystal Palace nie będzie łatwe, ponieważ klub z Selhurst Park niechętnie puści swojego obiecującego piłkarza.

