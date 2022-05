fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Ivan Perisić został nowym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur. Chorwat trafił do ekipy z Premier League na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik podpisał ze stołecznym klubem kontrakt do 2024 roku.

Medialne spekulacje dotyczące Ivana Perisicia zostały potwierdzone

Chorwat trafił pod skrzydła Antonio Conte i wzmocnił Tottenham Hotspur

Zawodnik związał się z nowym pracodawcą umową na dwa sezony

Perisić zamienił Serie A na Premier League

Ivan Perisić zakończył swoją przygodę z Interem Mediolan. 33-latek zdecydował się na kontynuowanie kariery w Premier League. Wybór zawodnika padł na Tottenham Hotspur, do którego trafił na zasadzie wolnego transferu.

Reprezentant Chorwacji jednocześnie znów będzie grał w ekipie dowodzonej przez Antonio Conte. Wcześniej obaj mieli okazję współpracować ze sobą w szeregach Czarno-niebieskich. Inter wygrał wówczas mistrzostwo Serie A.

Perisić w ostatnim sezonie rozegrał w szeregach Nerazzurrich łącznie 35 meczów. Strzelił w nich osiem goli, a ponadto zanotował siedem asyst. Chorwat miał duży wpływ na wygranie przez mediolańczyków Superpucharu Włoch i Coppa Italia.

113-krotny reprezentant Chorwacji jest kolejnym zawodnikiem pozyskanym przez The Spurs z ligi włoskiej. Zimą do teamu z Londynu trafili Dejan Kulusevski oraz Rodrigo Bentancur, którzy dołączyli do Tottenhamu z Juventusu.

Londyńczycy w ostatnim sezonie ligi angielskiej zajęli czwarte miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

