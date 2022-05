Pressfocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Ivan Perisic od przyszłego sezonu ma reprezentować Tottenham. Antonio Conte pragnie, aby klub sprowadzić kolejnego gracza Interu.

Tottenham udaje się na zakupy do Mediolanu

Bliski finalizacji jest transfer Ivana Perisicia

Do Londynu może przenieść się też inny gracz Interu

Tottenham chce zbroić się kosztem Interu

Antonio Conte zrealizował cel, który przedstawił mu Tottenham. Był nim awans do Ligi Mistrzów. Włoski szkoleniowiec wykonał kapitalną pracę z angielskim zespołem, który będzie prowadził także w kolejnym sezonie. To zostało ustalone podczas spotkania z dyrektorem sportowym Kogutów.

Fabio Paratici przekazał Conte coś, na co mocno liczył włoski szkoleniowiec. Otrzyma on fundusze na letnie wzmocnienia. Budżet Tottenhamu to rzekomo 150 milionów euro. Koguty nie muszą natomiast płacić za transfer Ivana Perisicia. Reprezentujący Inter Chorwat, od lipca będzie wolnym zawodnikiem. Londyńczycy są pewni jego sprowadzenia.

Perisic może nie być jedynym graczem Interu, którego sprowadził Tottenham. Antonio Conte chce bowiem nowego środkowego obrońcę. Trener wytypował swojego rodaka, czyli Alessandro Bastoniego. Obaj panowie współpracowali ze sobą w Mediolanie oraz mają dobre wspomnienia z tamtego okresu.

Bastoni mimo iż ma dopiero 23 lata, rozegrał dla Interu już 118 meczów. Ubiegłoroczny mistrz Włoch z pewnością nie odda łatwo Włoch. Portal Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro. Być może kwota ta przekona jednak mediolański klub.

