Tottenham sięgnie po bramkarza z Championship? Może kosztować 25 mln euro

Błędy Forstera wywołują dyskusje

Tottenham rozważa transfer bramkarza z Championship za około 25 milionów euro po błędach Frasera Forstera w ćwierćfinale Pucharu Ligi oraz kontuzji Guglielmo Vicario.

Forster, który zastąpił Vicario po tym jak Włoch złamał stopę w listopadowym meczu z Manchesterem City (4:1), początkowo prezentował dobrą formę. Jednak w meczu z Manchesterem United (4:3) popełnił dwa poważne błędy przy próbach gry nogami. To pozwoliło rywalom wrócić do gry przy stanie 3:0 dla Spurs.

Chociaż Tottenham ostatecznie awansował do półfinału, występ Forstera wywołał falę krytyki. Warto jednak zauważyć, że 36-latek nigdy nie był bramkarzem, który czuł się komfortowo w grze nogami. Mimo to jest do tego zmuszany przez filozofię gry Ange Postecoglou.

Według doniesień Tottenham ponownie zainteresował się Jamesem Traffordem, bramkarzem Burnley. Postecoglou dostał zielone światło na sprowadzenie bramkarza.

Wychowanek Manchesteru City, który w przeszłości grał w młodzieżowych reprezentacjach Anglii, odgrywa kluczową rolę w Burnley, które ma najlepszą defensywę w Championship. Od czasu transferu z Etihad Stadium w 2023 roku bramkarz rozegrał prawie 50 meczów dla The Clarets.

Zatrudnienie Trafforda może okazać się świetnym posunięciem dla Tottenhamu z wielu powodów. 22-latek, mierzący około 198 cm jest nie tylko imponujący fizycznie, ale również wykazuje pewność w grze nogami. Zdobył doświadczenie w budowaniu akcji od tyłu pod okiem Vincenta Kompany’ego w poprzednim sezonie.

