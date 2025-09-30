Tottenham Hotspur ma w planach wzmocnienie pozycji napastnika. Trop londyńczyków prowadzi do Portugalii. Na ich celowniku znalazł się Samu Omorodion Aghehowa z FC Porto - informuje "TEAMtalk".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Samu Omorodion Aghehowa wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur udanie rozpoczął sezon Premier League. Zespół prowadzony przez Thomasa Franka jednak bardzo szybko spuścił z tonu i przestał imponować boiskową formą. Londyńczycy mają tego świadomość i już rozglądają się za wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w styczniowym okienku. Jednym z ich głównych celów jest pozyskanie nowego napastnika.

Jak się okazuje, Tottenham Hotspur wytypował odpowiedniego kandydata do przyjścia. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że trop Kogutów prowadzi do Portugalii. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Samu Omorodion Aghehowa, który na co dzień reprezentuje barwy FC Porto.

W pierwszej kolejności jednak Tottenham Hotspur będzie spoglądał na sytuację Harry’ego Kane’a. Jeśli nic się nie zmieni i Anglik pozostanie w Bayernie Monachium, wtedy londyńczycy mogą ruszyć po reprezentanta Hiszpanii. 21-latek jest łakomym kąskiem na rynku, ale jeszcze żadna z zainteresowanych stron nie ruszyła po jego transfer.

Samu Omorodion Aghehowa jest związany z FC Porto od 2024 roku. Dotychczas hiszpański napastnik rozegrał 52 spotkania w koszulce portugalskiego zespołu. Statystyki 21-latka są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 32 trafienia. A do tego zaliczył jeszcze trzy asysty.