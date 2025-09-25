Tottenham obserwuje obrońcę. Wzbudza ogromne zainteresowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham może pozyskać stopera ligowego rywala

Pascal Struijk od kilku lat stanowi ważny punkt defensywy Leeds United. Zawodnik trafił do drużyny jako młody talent w 2018 roku i po pewnym czasie udało mu się wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. Teraz Holender wzbudził zainteresowanie wielu ekip Premier League m.in. Tottenhamu, który od dłuższego czasu monitoruje jego sytuację.

Atutami stopera są nie tylko jego umiejętności, ale także fakt, że jest on lewonożny. Obrońca o takim profilu jest poszukiwany przez wiele zespołów.

Kontrakt 26-latka obowiązuje do 2027 roku, dlatego klub z Elland Road musi rozważyć czy chce przedłużyć umowę zawodnika, czy sprzedać go przed jej wygaśnięciem. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, w przyszłości mogą stracić piłkarza za dużo niższą kwotę lub za darmo.

Struijk dobrze czuje się w zespole. Mimo to zainteresowanie ze strony Tottenhamu, a także klubów takich jak Brighton czy Brentford, stawia Leeds w niełatwej sytuacji.

Dla piłkarza transfer do Spurs byłby ciekawym ruchem. Tottenham rywalizuje w Lidze Mistrzów i wygląda na to, że pod wodzą nowego trenera Thomasa Franka zespół wrócił do czołówki Premier League. Aktualnie po pięciu kolejkach ekipa duńskiego szkoleniowca zajmuje trzecie miejsce w lidze.

Zobacz także: Antoine Semenyo rozchwytywany. Chcą go giganci Premier League