Tottenham Hotspur walczy o gwiazdę Ligue 1. To byłby głośny transfer

Malick Fofana w kręgu zainteresowań Tottenhamu

Tottenham Hotspur, po zakończeniu poprzedniego sezonu, pożegnał się z Ange Postecoglou, choć australijski menedżer poprowadził drużynę do triumfu w Lidze Europy. Teraz za wyniki odpowiada Thomas Frank, a Spurs u progu sezonu zajmują wysokie 4. miejsce w tabeli Premier League. Drużyna z północnego Londynu odniosła zwycięstwo nad Manchesterem City (2:0) na Etihad Stadium, jednak później londyńczycy niespodziewanie musieli uznać wyższość Bournemouth (0:1).

Transferowym hitem klubu został Xavi Simons, sprowadzony latem holenderski pomocnik z RB Lipsk za 65 milionów euro. Tottenham latem próbował również pozyskać skrzydłowego Malicka Fofanę z Lyonu, ale oferta została odrzucona, ponieważ francuski klub nie zdążył znaleźć odpowiedniego następcy. 20-letni Belg w trakcie obecnej kampanii rozegrał trzy mecze, w których zdobył jedną bramkę i dołożył asystę.

Według portalu „CaughtOffside”, Tottenham powróci do tematu transferu Fofany w styczniu, ale w kolejce ustawiają się także inne topowe kluby. Latem zainteresowanie Belgiem wykazywały m.in. Liverpool i Arsenal, a najnowsze doniesienia wskazują, że także Inter Mediolan bacznie śledzi sytuację zawodnika.

Dla Tottenhamu pozyskanie Fofany mogłoby mieć strategiczne znaczenie. Latem klub wzmocnił ofensywę sprowadzając Simonsa i Mohammeda Kudusa, ale po odejściu Son Heung-mina i kontuzji Jamesa Maddisona Thomas Frank będzie potrzebował dodatkowych opcji na skrzydłach.