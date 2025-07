Tottenham chce gwiazdę Man United. To może być hit transferowy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Kobbie Mainoo przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur szykuje jeden z najbardziej zaskakujących ruchów letniego okna transferowego. Londyński klub bacznie obserwuje sytuację Kobbiego Mainoo. 20-letni pomocnik występujący w Manchesterze United wciąż nie doszedł do porozumienia z klubem z Old Trafford w sprawie nowego kontraktu. Obecny kontrakt młodego zawodnika obowiązuje do końca sezonu 2026/27.

Zespół z północnego Londynu, triumfator ostatniej edycji Ligi Europy, miał już złożyć oficjalne zapytanie w sprawie pozyskania utalentowanego reprezentanta Anglii. Serwis Transfermarkt.de wycenia wychowanka Czerwonych Diabłów na kwotę 50 milionów euro.

Mainoo przebojem przebił się do pierwszego składu Manchesteru United w sezonie 2023/24. W ostatnich rozgrywkach również odgrywał kluczową rolę w zespole Rubena Amorima. Do tej pory rozegrał 72 spotkania w drużynie 20-krotnych mistrzów Anglii, zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty.

Negocjacje w sprawie nowego kontraktu utknęły jednak w martwym punkcie, co coraz mocniej poddaje w wątpliwość dalszą przyszłość młodego pomocnika na Old Trafford. Manchester United wciąż liczy na zatrzymanie swojego wychowanka, ale atmosfera wokół rozmów staje się coraz bardziej napięta.

Decydujący głos może teraz należeć nie tylko do klubów, ale przede wszystkim do samego zawodnika. Mainoo ma ambicje, by regularnie występować w wyjściowym składzie, co może być kluczowe w kontekście jego marzeń o grze na mistrzostwach świata 2026.