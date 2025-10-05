Tottenham chce dokonać hitowego transferu. W grze 80 mln funtów

18:58, 5. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Tottenham Hotspur chce pozyskać w przyszłym roku Antoine'a Semenyo z Bournemouth - podaje "Football Insider". Cena wywoławcza skrzydłowego wynosi 80 milionów funtów.

Thomas Frank
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Antoine Semenyo przymierzany do Tottenhamu

Tottenham Hotspur znakomicie rozpoczął sezon Premier League pod wodzą Thomasa Franka. Nowy menedżer odbudował zespół, który w poprzednim sezonie zajął 17. miejsce w angielskiej elicie. Władze londyńskiego klubu planują już kolejne ruchy transferowe, które mają podnieść poziom drużyny, a jednym z celów jest Antoine Semenyo z AFC Bournemouth.

Reprezentant Ghany zachwyca ostatnio swoją formą. W obecnym sezonie 25-letni skrzydłowy zdobył sześć bramek i dorzucił trzy asysty w ośmiu rozegranych spotkaniach. Jego wszechstronność i zdolność do kreowania sytuacji w ataku sprawiają, że może być idealnym wzmocnieniem dla Tottenhamu.

Spurs od początku sezonu szukają dodatkowej jakości w ofensywie. Transfer Semenyo mógłby odciążyć Richarlisona, którego przyszłość w klubie pozostaje niepewna. Tymczasem Ghańczyk ma ambicje rywalizacji na najwyższym poziomie i zdobywania trofeów. Tottenham, który niedawno triumfował w Lidze Europy, daje możliwość gry w Lidze Mistrzów, co może być dla zawodnika dodatkowym magnesem.

Realizacja transferu jednak nie będzie łatwa. Cena wywoławcza wynosząca 80 milionów funtów może być zbyt wysoka dla Tottenhamu, a Bournemouth nie zamierza ustępować w kwestii swoich żądań. Dodatkowo Semenyo jest łączony z innymi klubami Premier League. Mowa o Liverpoolu i Manchesterze United.

