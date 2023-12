Tottenham Hotspur chciałby jak najszybciej wzmocnić środek obrony. Jednak bardzo możliwe, że "Koguty" poczekają do lata na Tosina Adarabioyo. Wtedy bowiem wygasa jego umowa z Fulham - informuje serwis "90min".

IMAGO / Peter Byrne / PA Images Na zdjęciu: Tosin Adarabioyo

Tosin Adarabioyo wzbudził zainteresowanie Tottenhamu

Jednak Koguty mogą zaczekać z transferem do lata

Kontrakt Anglika z Fulham wygasa wraz z końcem sezonu

Tosin Adarabioyo wzmocni defensywę Tottenhamu?

Wielkimi krokami zbliża się zimowe okienko transferowe, a Tottenham Hotspur coraz poważnie myśli o nowym defensorze. Aczkolwiek niekoniecznie wymarzony stoper musi przybyć już w styczniu. W kręgu zainteresowań “Kogutów” znajduje się Tosin Adarabioyo, którego kontrakt z Fulham wygasa wraz z końcem trwającego sezonu. W lipcu Spurs mógliby pozyskać Anglika w ramach wolnego transferu.

Wychowanek Manchesteru City już latem mógł opuścić Craven Cottage. 26-letni defensor był łącazony z przeprowadzką do Interu Mediolan, bowiem Włosi upatrywali w nim następcę Milana Skriniara. Ostatecznie do transferu nie doszedł do skutku.

Angielski obrońca obecnie jest czołową postacią w układance Marco Silvy. 26-latek w trwającej kampanii Premier League rozegrał do tej pory zaledwie sześć spotkań. Jednak powodem rzadkiej gry była operacja pachwiny, której piłkarz musiał poddać się przed startem rozgrywek.

Kuriozalna sytuacja w Premier League! Piłkarz Evertonu nie wiedział, którą piłkę kopnąć

Sprawdź także: Pomocnik jednak nie na sprzedaż? Chelsea blokuje przeprowadzkę