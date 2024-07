TOP transfer, o który zabiegają PSG i Real Madryt

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

William Saliba na celowniku PSG i Realu Madryt

Real Madryt i Paris Saint-Germain to ekipy, które jeszcze nie dawno rywalizowały razem o Kyliana Mbappe. Gigant Ligue 1 miał zamiar przedłużyć kontrakt z gwiazdą reprezentacji Francji. Z kolei sternicy Królewskich zabiegali o transfer z udziałem piłkarza. Finalnie rywalizację o podopis zawodnika pod kontraktem wygrał hiszpański klub. Wygląda na to, że niebawem dojdzie do kolejnego starcia na rynku transferowym z udziałem obu ekip.

Serwis Caught Offside przekazał, że William Saliba znalazł się na liście życzeń Realu i PSG. Klub z La Liga znany jest z tego, że poszukuje na rynku transferowym młodych i obiecujących graczy, Ostatnio planuje odmłodzić linię defensywną, na co wpływ ma posiadanie w kadrze tak doświadczonych zawodników, jak David Alaba czy Antonio Ruediger. W przypadku paryżan celem jest z kolei umocnienie swojej pozycji dominatora we Francji. W związku z tym PSG jest gotowe zainwestować naprawdę duże środki finansowe, aby sfinalizować transakcję z udziałem gracza.

Świadomy tego, że chętnych na pozyskanie 23-latka, jest Arsenalu. W każdym razie władze Kanonierów nie zamierzają ułatwiać nikomu zadania, mając wciąż ciekawe plany względem zawodnika. Saliba to jeden z tych graczy, który ma ugruntować pozycję The Gunners nie tylko w lidze. Tym samym Arsenal liczy na dalszy rozwój piłkarza.

Środkowy defensor ma kontrakt ważny z klubem z Emirates Stadium do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi zatem 80 milionów euro. 19-krotny reprezentant Francji wystąpił łącznie w 65 meczach Premier League i 84 spotkaniach Ligue 1. Piłkarz, zanim trafił do ligi angielskiej, to występował w Olympique Marsylia, Nice czy AS Saint-Etienne.

