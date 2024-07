Nico Williams to bez wątpienia zawodnik, który na brak ofert nie narzeka. Tym bardziej że w trakcie Euro 2024 tez kilka razy błysnął talentem. Arsenal liczy, że pozyska gracza.

fot. Mark Pain / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta, Nico Williams i Joan Laporta

Nico Williams na radarze Arsenalu

Nico Williams to zawodnik Athletic Bilbao, który aktualnie błyszczy swoimi umiejętnościami na mistrzostwach Europy w Niemczech. W niedzielny wieczór zawodnik popisał się świetnym golem w starciu z Gruzją, oddając strzał pod poprzeczkę. Reprezentacja Hiszpanii finalnie wygrała spotkanie w 1/8 finału Euro 2024 różnicą trzech trafień (4:1).

Tymczasem serwis TeamTalk podaje, że 21-latkiem poważnie jest zainteresowany Arsenal. Klub z Londynu ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać gracza, że jest gotowy zapłacić klauzulę odstępnego wpisaną w kontrakcie zawodnika. Aktualnie rynkowa wartość Hiszpana wynosi 60 milionów euro.

Powyższe doniesienia są o tyle ciekawe, że do tej pory faworytem do pozyskania zawodnika wydawała się FC Barcelona. Decydenci klubu z Camp Nou mieli nadzieję, że reprezentacyjni skrzydłowi będą też decydować o sile ofensywy Blaugrany. Aktualnie Luis de la Fuente stawia na boku boiska na Nico Williamsa oraz Lamine Yamala. Z kolei w roli dziewiątki występuje Alvaro Morata. Wygląda jednak na to, że plany wicemistrzów La Liga może skomplikować przedstawiciel Premier League.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Nico Williams ma za sobą sezon, w którym zaliczył łącznie osiem trafień i 19 asyst. 17-krotny reprezentant Hiszpanii ma kontrakt ważny z Athletic Bilbao do końca czerwca 2027 roku. Na trwających mistrzostwach Europy zawodnik wystąpił w trzech meczach, strzelając w nich gola. Zawodnik zaliczył też asystę.

