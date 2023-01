PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Reporterka BILD TV Valentina Maceri w rozmowie ze Sky Sports News wypowiedziała się na temat szans na transfer Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium. Te, nawet wobec ostatnich doniesień, wcale nie są takie małe.

Harry Kane może opuścić Tottenham po sezonie 2022/23

Anglikiem interesują się Bayern Monachium i Manchester United

Valentina Maceri z Bild TV twierdzi, że w pewnej sytuacji szanse Bawarczyków na ten transfer mogą wzrosnąć

Kane zagra w Bayernie?

Harry Kane aktualnie jest łączony z dwoma klubami Bayernem Monachium i Manchesterem United. Anglik ma prowadzić także rozmowy z Tottenhamem w kwestii przedłużenia kontraktu. Jednak jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, transfer snajpera Spurs wydaje się nieunikniony.

– Jest coś, co może zwiększyć szanse Bayernu Monachium na pozyskanie Harry’ego Kane’a – zdradziła Valentina Maceri. W tej chwili Tottenham i Antonio Conte robią wszystko, aby przedłużyć kontrakt z Anglikiem. Jeśli Kane tego nie zrobi, Spurs nie będzie chcieli go oddać do innej drużyny z Premier League. Dlatego chcą go sprzedać za granicę, co może zwiększyć szanse Bayernu Monachium – twierdzi dziennikarka.

– Uli Hoeness (były prezes Bayernu) powiedział, że w 2021 roku Bayern Monachium był bardzo zainteresowany transferem Kane’a w 2021 roku, ale w tamtym momencie okazał się dla Bawarczyków zbyt drogi, ponieważ Tottenham życzył sobie za niego 140 milionów funtów – kontynuowała Maceri. – Teraz Kane wszedł w ostatni rok swojego kontraktu, więc byłby wyraźnie tańszy. Nie powinien kosztować więcej niż 100 mln. To kwota, na którą Bayern może sobie pozwolić. Lato może to być naprawdę interesujące – zakończyła reporterka.