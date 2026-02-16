Barcelona w lecie może sprzedać jednego ze swoich wychowanków. Sport przekonuje, że wysoko oceniany pomocnik przegrywa walkę o miejsce w składzie i ma zmienić klub.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - FC Kopenhaga

Barcelona może go sprzedać

W tym sezonie Barcelona nadal walczy na trzech frontach. Duma Katalonii bije się o mistrzostwo La Liga, awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów i ciągle jest w grze o finał Pucharu Hiszpanii. By skutecznie rywalizować o trofea, Blaugrana potrzebuje szerokiej kadry. Jednak to równocześnie oznacza, że nie wszyscy zawodnicy będą otrzymywali dokładnie tyle samo szans.

Hansi Flick ma w kim wybierać jeżeli chodzi o środek pola. W drugiej linii nie brakuje znanych nazwisk – w centralnej części boiska mogą występować Pedri, Gavi, Frenkie de Jong i Fermín López. A w odwodzie pozostaje chociażby Marc Casado, który w trwających rozgrywkach zanotował 25 meczów i spędził na murawie nieco ponad 1100 minut.

Sport twierdzi, że to właśnie 22-latek w lecie może opuścić Camp Nou. Flick wyżej ceni wszystkich czterech wcześniej wspomnianych piłkarzy. To oznacza, że Casado zajmuje dopiero piąte miejsce w hierarchii.

Chociaż sztab szkoleniowy Barcy jest zadowolony z postawy wychowanka, to może okazać się on ofiarą sporej konkurencji na swojej pozycji. W tej chwili Casado ma status „na sprzedaż’.