"Nie będę już prosił o więcej wzmocnień. Dla nas to okienko jest już zamknięte" - powiedział Carlo Ancelotti na konferencji prasowej po meczu Superpucharu Europy cytowany przez dziennik Marca. Tym samym tego lata nie będzie już transferu Alphonso Daviesa.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt mówi dość. Transferów już nie będzie

Real Madryt tego lata do dwóch wielkich transferów Kyliana Mbappe oraz Endricka chciał dołożyć jeszcze jeden spektakularny ruch. Królewscy od początku okienka zabiegali o pozyskanie lewego obrońcy. Wytypowany do tej roli został Alphonso Davies, którego umowa z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem. Od początku jednak negocjacje nie był łatwe.

Niemniej Real cały czas miał nadzieję, że do transferu Kanadyjczyka jeszcze tego lata dojdzie. Jakiś czas temu media spekulowały, że Florentino Perez pod koniec okienka transferowego złoży ofertą za 23-latka po to, aby wyciągnąć go jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu, a nie dopiero za rok.

Kanadyjczyk wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 50 milionów euro. Pomimo młodego wieku na swoim koncie ma m.in. wygraną w Lidze Mistrzów, pięć tytułów mistrza Niemiec oraz prawie 200 spotkań dla ekipy Die Roten, w których zdobył 11 goli i zanotował 31 asyst.

Teraz jednak Carlo Ancelotti na konferencji prasowej po meczu Superpucharu Europy powiedział, że Real nie ma już w planach żadnych transferów przychodzących do klubu.

– Nie będę już prosił o więcej wzmocnień. Dla nas to okienko jest już zamknięte – powiedział Włoch po meczu z Atalantą Bergamo cytowany przez dziennik “Marca”.

Czytaj więcej: Lazio pogodzi niemieckich gigantów? Na radarze francuska perełka