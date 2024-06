Szymon Sobczak może trafić do Arki Gdynia. Napastnik ostatnio rozstał się z Wisłą Kraków, a teraz ma rozmawiać z klubem z Trójmiasta, o czym donosi portal "Meczyki.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Bardzo ciekawy ruch wewnątrz 1. ligi

Rozgrywki Fortuna 1. ligi w minionym sezonie były jednymi z najciekawszych, a zarazem najtrudniejszych od lat. Awans do PKO Ekstraklasy wywalczyły takie ekipy jak Lechia Gdańsk, GKS Katowice oraz Motor Lublin. Na zapleczu elity jednak nadal pozostają wielkie i uznane marki, do których zalicza się chociażby Wisła Kraków i Arka Gdynia.

Nic więc dziwnego, że obie te ekipy w czasie letniego okienka transferowego robią wszystko, aby nowy sezon był dla nich lepszy. Wisła do tej pory wyczyściła nieco swoją kadrę ze zbędnych piłkarzy i dopiero rozpoczyna pierwsze letnie ruchu. Jednym z nich jest ciekawy transfer pomocnika z 2. ligi. Z kolei Arka postawiła na nieco większą stabilizację i szykuje się do mocnych ruchów do klubu.

Jednym z nich ma być pozyskanie Szymona Sobczaka, który przez ostatni sezon reprezentował barwy Białej Gwiazdy. Jednak wraz z wieloma innymi piłkarzami w ostatnich tygodniach pożegnał się z klubem. Teraz jednak ma zaliczyć miękkie lądowanie w Trójmieście, o czym informuje portal “Meczyki.pl”. 31-latek w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zanotował sześć asyst. W sumie na poziomie 1. ligi ma ponad 250 gier i prawie 60 goli.

