We wtorek o 15:00 w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Swojego rywala poznała Wisła Kraków. Z kim Biała Gwiazda rozpocznie swoją przygodę w LE?

Krzysztof Porębski / PressFocus, Zuma Press / Alam Na zdjęciu: Wisła Kraków: LE

I runda el. LE. Wisła Kraków

Wisła Kraków pokonała Pogoń Szczecin i wygrała Puchar Polski. Dzięki temu zwycięstwu Biała Gwiazda zapewniła sobie udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Występy na międzynarodowej arenie krakowianie rozpoczną od pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Podopieczni Kazimierza Moskala dzięki korzystnemu współczynnikowi znaleźli się wśród drużyn rozstawionych, co oznaczało, że mogą trafić na Elfsborg (Szwecja), Corvinul Hunedoara (Rumunia), Botew Płowdiw (Bułgaria), Zira FK (Azerbejdżan), MFK Ružomberok (Słowacja) lub KF Llapi (Kosowo).

O 15:00 w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie rozpoczęło się losowanie I rundy el. do LE. Wisła Kraków zagra z KF Llapi (Kosowo). Pierwszy mecz odbędzie się w Kosowie, ponieważ to ekipa z Podujeva w tej parze została wylosowana jako pierwsza. Biała Gwiada uniknęła Elfsborga, typowanego jako najtrudniejszy przeciwnik, a także Ziry – ten rywal oznaczał podróż aż do Azerbejdżanu.

Pary I rundy el. do LE:

Botew Płowdiw (Bułgaria) – Mariborem (Słowenia)

Elfsborg (Szwecja) – Pafos FC (Cypr)

Paksi FC (Węgry) – Corvinul Hunedoara (Rumunia)

Szeryf Tyraspol (Mołdawia) – Zira (Azerbejdzan)

KF Llapi (Kosowo) – Wisła Kraków (Polska)

MFK Ružomberok (Słowacja) – Toboł Kustanaj (Kazachstan)

Ewentualna porażka w premierowym dwumeczu nie zakończy ich przygody z pucharami. Jeżeli Wisła nie poradzi sobie z , to “wyląduje” w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. To oznacza, że Białą Gwiazdę czekają przynajmniej cztery spotkania na międzynarodowej arenie.

Starcia I rundy eliminacji LE odbędą się 11 i 18 lipca.

