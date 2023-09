Pomimo tego, że w najsilniejszych ligach zamknięto już okno transferowe, Thorgan Hazard nadal może opuścić Borussię Dortmund. Edin Terzić nie liczy na Belga, który ma ofertę powrotu do ojczyzny.

Thorgan Hazard może w najbliższych dniach odejść z Borussii Dortmund do Anderlechtu

BVB otrzyma za swego skrzydłowego około pięć milionów euro

30-latek nie znajduje się w planach Edina Terzicia

Hazard na wylocie z Borussii Dortmund

We wszystkich najsilniejszych ligach w Europie okienko transferowe zostało już zamknięte. Tak samo jest w Bundeslidze, co nie oznacza, że Borussia Dortmund nie może jeszcze kogoś sprzedać. Belgowie mogą kupować do końca najbliższej środy i zamierzają z tego skorzystać. Niemiecki Sport podaje za belgijskimi dziennikarzami, że Anderlecht Bruksela prowadzi z BVB rozmowy w sprawie transferu Thorgana Hazarda. Skrzydłowemu pozostał rok kontraktu na Signal Iduna Park, a w swojej ojczyźnie mógłby liczyć na czteroletnią umowę. Klub również byłby zadowolony, bo otrzymałby za swego podopiecznego pięć milionów euro. Negocjacje nie są jeszcze jednak zakończone.

Edin Terzić z pewnością nie będzie płakał za 30-latkiem. Już w ubiegłym sezonie na niego nie liczył. W tym uzbierał, jak dotąd, sześć minut na murawie.

