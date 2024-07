Thiago Motta robi porządki w Juve, możliwy transfer do Bundesligi

fot. Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Filip Kostić na wylocie z Juventusu

Juventus ma plan, aby w kolejnej kampanii nie tylko namieszać w lidze włoskiej, ale celem jest powrót na szczyt. Klub z Turynu jednocześnie intensywnie pracuje nad budową kadry drużyny. W kontekście transferów nie chodzi tylko o te przychodzące, ale też wychodzące. Nowe wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net, opierając się na wieściach Nicka Semeraro.

Źródło przekonuje, że Filip Kostić może niebawem zmienić barwy klubowe. 31-latek ma kontrakt ważny z Juve do końca czerwca 2026 roku. Niemniej realny scenariusz zakłada, że wahadłowy zmieni pracodawcę. W momencie, gdy Kostić trafił do ekipy z Turynu, to wiązane były z nim duże nadzieje. Finalnie piłkarz nie zawiódł. Aczkolwiek nowy trener Starej Damy ma inny plan na drużynę.

Ekspert transferowy Nick Semeraro przekonuje, że najbardziej prawdopodobny jest powrót Kosticia do Niemiec. W gronie chętnych na pozyskanie zawodnika wymienia przede wszystkim Eintracht Frankfurt. W tym klubie zawodnik pozostawił znaczący ślad w swoim wcześniejszym pobycie w tej ekipie. Wystąpił w jej barwach ponad 170 razy.

Kostić aktualnie leczy kontuzję. W poprzedniej kampanii 64-krotny reprezentant Serbii wystąpił łącznie w 33 meczach. Zaliczył w nich cztery asysty i nie zdobył w nich bramki. Piłkarz trafił do Juventusu w sierpniu 2022 roku za blisko 15 milionów euro.

