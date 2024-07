Joao Cancelo może zakotwiczyć u jednego z gigantów Serie A

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo zaoferowany Interowi Mediolan i Juventusowi

Joao Cancelo to zawodnik, mający umowę ważną z Manchesterem City do 2027 roku. Nie milkną jednak spekulacje związane ze zmianą barw klubowych przez piłkarza. Nowe wieści na temat 30-latka przekazało internetowe wydanie La Stampa.

Źródło przekonuje, że 58-krotny reprezentant Portugalii został zaoferowany dwóm klubom z Serie A przez agenta Jorge Mendesa. Klub z Premier League chciałby natomiast zarobić na ewentualnej transakcji 25 milionów euro. Portugalczyk jest otwarty na zmianę pracodawcy. Piłkarz jednocześnie jest gotowy na to, aby jego pensja została obniżona.

Joao Cancelo w przeszłości grał już we Włoszech. W trakcie sezonu 2018/2019 bronił barw Interu Mediolan. Z kolei rok później zasilił Juventus. Z kolei latem 2019 roku zawodnik dołączył do Manchesteru City za 65 milionów euro. W trakcie pobytu w angielskiej ekipie defensor na zasadzie wypożyczeń trafiał do Bayernu Monachium czy FC Barcelony.

Doświadczony zawodnik ma na swoim koncie wiele sukcesów. Wygrywał między innymi trzy mistrzostwa Premier League i raz Ligę Mistrzów z Man City. Na swoim koncie Joao Cancelo ma też triumfy z Bayernem Monachium w Bundeslidze i mistrzostwo Serie A z Juventusem. Z kolei w 2019 roku Portugalczyk wygrał Ligę Narodów UEFA z reprezentacją Portugalii.

