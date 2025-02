Theo Hernandez zdecydowany na transfer. Konkretny kierunek

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez chce wrócić do Realu Madryt

Theo Hernandez przeżywa obecnie najgorszy okres w trakcie swojego dotychczasowego pobytu w Milanie. Lewy obrońca nie dość, że zawodzi na boisku, to jeszcze nie może porozumieć się z działaczami włoskiego klubu w sprawie warunków nowego kontraktu. Aktualna umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i jeśli nie zostanie przedłużona, to zawodnik najprawdopodobniej odejdzie z drużyny Rossonerich podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Najnowsze informacje na temat przyszłości bocznego defensora ujawnił hiszpański serwis “Fichajes.net”. Zdaniem wspomnianego portalu 27-latek jest gotowy na zmianę otoczenia, zaś jego priorytetem będzie… powrót do Realu Madryt. 36-krotny reprezentant Francji planuje zaoferować swoje usługi klubowi ze stolicy Hiszpanii, mając świadomość, że włodarze Królewskich szukają nowego wahadłowego, a Alphonso Davies ostatecznie parafował nowy kontrakt z Bayernem Monachium.

Nie wiadomo, czy Real Madryt w ogóle rozważyłby taki transfer, biorąc pod uwagę obecną dyspozycję lewego obrońcy. Gdyby jednak do takiej transakcji doszło, to urodzony w Marsylii piłkarz zaliczyłby wielki powrót na Santiago Bernabeu. Przypomnijmy, że Theo Hernandez był zawodnikiem ekipy Los Blancos w latach 2017-2019, choć nie potrafił wówczas wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Wahadłowy w koszulce zespołu Królewskich rozegrał łącznie tylko 23 mecze i zaliczył 3 asysty.