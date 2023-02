Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang nie figuruje już w planach Chelsea, a klub stara się go pozbyć jeszcze w zimowym oknie transferowym. Turecki dziennik Fanatik przekazał, że Gabończyk został zaoferowany Fenerbahce. W grę wchodziłoby wypożyczenie napastnika.

Pierre-Emerick Aubameyang został sprowadzony do Chelsea na prośbę Thomasa Tuchela, którego dość szybko na stanowisku zastąpił Graham Potter. Nowy trener rzadko stawia na Gabończyka, który nie przekonywał swoimi występami w trakcie sezonu. Napastnik w 17 meczach strzelił tylko trzy gole i zanotował jedną asystę.

Media informowały, że władze The Blues błyskawicznie skreśliły 33-latka, a możliwość sprowadzenia go z powrotem sondowała FC Barcelona. Na drodze stanęły jednak przepisy. Zimowe okno transferowe otwarte jest wciąż w Turcji, dlatego też Chelsea postanowiła zaoferować Gabończyka jednemu z przedstawicieli Superligi, a konkretnie Fenerbahce.

Informacje na ten temat przekazali dziennikarze Fanatik. Napastnik nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów, co stanowi dla niego jednoznaczny sygnał, że stał się w klubie zbędny. Fenerbahce zaoferowano wypożyczenie go do końca sezonu, jednak żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

W tym momencie rozgrywki w Turcji zostały zawieszone z powodu potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj w zeszły poniedziałek. Gaziantep i Hatayspor postanowiły nawet wycofać się z dalszych rozgrywek.

